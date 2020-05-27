В Совфеде предложили проверять на коронавирус и детей, и воспитателей перед поездкой в лагерь

27 Май 2020 2020-05-27T13:49:11+03:00

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Организация детского летнего отдыха в этом году потребует дополнительных мер предосторожности в связи с непростой эпидемиологической обстановкой в мире. В частности, перед поездкой в лагерь могут начать тестировать как детей, так и воспитателей. Об этом рассказала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

«Безусловно, во избежание роста заболеваемости нужно предварительно провести тесты, как детей, так и для сотрудников на наличие коронавирусной инфекции. Уже сейчас надо рассчитать дополнительные затраты при организации такой работы», - цитирует Карелову «Российская газета».

Напомним, ранее было объявлено, что летние лагеря в России должны открыться с 1 июля. Такие рекомендации дали в Министерстве просвещения. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой в регионах, эта дата может меняться.

Также в лагерях в этом году предусмотрены особые меры по недопущению распространения коронавируса. В частности, смены будут сокращены с трех недель до двух, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU