Решетников выступил за легализацию удаленного режима работы
Коронавирус ускорил принятие такого решения, считает министр
Изменить размер текста:
Министр экономического развития Максим Решетников призвал легализовать удаленку. На такой формат работы перешли многие россияне из-за пандемии коронавируса. В Минтруда допустили, что многим работать из дома настолько понравится, то даже после отмены ограничений, люди не захотят возвращаться в офис.
- Очевидно, что необходимо внести изменения в трудовое законодательство, связанные с легализацией дистанционного режима работы, той самой удаленки, - сказал Решетников, его слова приводит РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU