Решетников выступил за легализацию удаленного режима работы

27 Май 2020 2020-05-27T14:02:02+03:00

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Министр экономического развития Максим Решетников призвал легализовать удаленку. На такой формат работы перешли многие россияне из-за пандемии коронавируса. В Минтруда допустили, что многим работать из дома настолько понравится, то даже после отмены ограничений, люди не захотят возвращаться в офис.

- Очевидно, что необходимо внести изменения в трудовое законодательство, связанные с легализацией дистанционного режима работы, той самой удаленки, - сказал Решетников, его слова приводит РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU