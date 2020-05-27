Когда в Москве разрешат прогулки: прогноз Роспотребнадзора

27 Май 2020 2020-05-27T14:11:39+03:00

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В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Москве разрешат прогулки.

Снимать ограничения в столице будут в три этапа. Первый предусматривает выход из самоизоляции, возобновление работы непродовольственных магазинов. На этом этапе москвичи смогут заниматься спортом, правда, недалеко от дома и не группами.

Второй этап - отмена моратория на прогулки для всего населения - взрослых, детей, пожилых. На третьем этапе разрешат то, что запрещали в начале эпидемии в первую очередь - массовые мероприятия.

Готовность снятию запретов зависит от нескольких показателей6

- Коэффициент распространения инфекции (обозначает, сколько людей в среднем заражает один инфицированный) должен быть меньше единицы в течение 70 дней. В Москве он составляет 0,85, - приводит слова руководителч управления Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой "Интерфакс".

ИСТОЧНИК KP.RU