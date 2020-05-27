Правила профилактики коронавируса в России утвердил Роспотребнадзор
В Роспотребнадзоре подготовили новые правила профилактики коронавируса в России. В документе, подписанном главой ведомства Анной Поповой, свод правил для врачей, информация о мерах, которые предпринимают для сдерживания эпидемии.
Например, ведомство берет на себя "гигиеническое воспитание населения". В ход идут листовки, интернет-материалы, личные беседы с пациентами больниц. Цель- объяснить людям, как правильно носить маски, когда их применение обязательно и оправдано, как мыть руки и стоит ли заменить эту процедуру использованием антисептика.
В постановлении указано, какая должна быть социальная дистанция между людьми, 1,5-2 метра.
Что касается тестирования на коронавирус, среди населения выделили три группы. К приоритету первого уровня относятся: прибывшие из-за границы, контактировавшие с зараженными, врачи, воспитанники интернатов, детдомах, пансионатов, домах престарелых, пациенты с "внебольничной пневмонией". К приоритету второго уровня относятся: пожилые, врачи, социальные работники. Приоритет третьего уровня: дети, когда в коллективе возникает больше трех заболевших простудным заболеванием.
Дезинфекцию нужно проводить не только в больницах, но и в магазинах, на транспорте и других общественных местах.
К группе риска относят пожилых людей старше 65 лет, врачей и людей с хроническими болезнями
ИСТОЧНИК KP.RU