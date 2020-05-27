2020-05-27T14:57:03+03:00
Общество

Правила профилактики коронавируса в России утвердил Роспотребнадзор

В ведомстве назвали группы риска, кого отправлять на тестирование, и как работать врачам
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Роспотребнадзоре сообщили, кого тестируют в первую очередьВ Роспотребнадзоре сообщили, кого тестируют в первую очередьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Роспотребнадзоре подготовили новые правила профилактики коронавируса в России. В документе, подписанном главой ведомства Анной Поповой, свод правил для врачей, информация о мерах, которые предпринимают для сдерживания эпидемии.

Например, ведомство берет на себя "гигиеническое воспитание населения". В ход идут листовки, интернет-материалы, личные беседы с пациентами больниц. Цель- объяснить людям, как правильно носить маски, когда их применение обязательно и оправдано, как мыть руки и стоит ли заменить эту процедуру использованием антисептика.

В постановлении указано, какая должна быть социальная дистанция между людьми, 1,5-2 метра.

Что касается тестирования на коронавирус, среди населения выделили три группы. К приоритету первого уровня относятся: прибывшие из-за границы, контактировавшие с зараженными, врачи, воспитанники интернатов, детдомах, пансионатов, домах престарелых, пациенты с "внебольничной пневмонией". К приоритету второго уровня относятся: пожилые, врачи, социальные работники. Приоритет третьего уровня: дети, когда в коллективе возникает больше трех заболевших простудным заболеванием.

Дезинфекцию нужно проводить не только в больницах, но и в магазинах, на транспорте и других общественных местах.

К группе риска относят пожилых людей старше 65 лет, врачей и людей с хроническими болезнями

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Человек может заразить кошку коронавирусом, признал Роспотребнадзор
Совещание Путина и Собянина по ограничениям в Москве 27 мая 2020: прямая онлайн-трансляция
За полчаса сходит десять потов: Волонтеры рассказали о работе в «красных» зонах
Госдума приняла закон, расширяющий некоторые меры поддержки бизнеса и на самозанятых
Собянин доложит Путину о планах по снятию коронавирусных ограничений
Песков рассказал о возможности отмены ограничений в Москве к 24 июня
Кремль: День Парада Победы вероятно будет выходным
Правила профилактики коронавируса в России утвердил Роспотребнадзор
Российские театры с 1 июня планируют частично вернуться к работе
Когда в Москве разрешат прогулки: прогноз Роспотребнадзора
Решетников выступил за легализацию удаленного режима работы
В Совфеде предложили проверять на коронавирус и детей, и воспитателей перед поездкой в лагерь
Эксперт предсказал более автономную жизнь россиян после пандемии