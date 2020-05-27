Песков рассказал о возможности отмены ограничений в Москве к 24 июня

27 Май 2020 2020-05-27T14:36:50+03:00

Песков ответил, будут ли сняты ограничения в Москве к параду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На этот день назначен Парад Победы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность снятия ограничений в Москве ко дню проведения парада Победы 24 июня.

- Исходим из того, что за месяц ситуация поменяется и будут соответствующие коррективы, - заявил представитель Кремля.

Он отметил, что в Москве наблюдаются положительные тенденции в ситуации с распространением коронавируса.

- Во-первых, говоря о параде, мы с вами говорим о 24 июня. Всё-таки до этой даты ещё месяц, и мы видим, что ситуация развивается, развивается она и в Москве, причём сейчас констатируют положительные тенденции, - добавил Песков.

Напомним, сегодня, 27 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация в Москве говорит о том, что город готов не только к первому, но и ко второму этапу смягчения введённых ранее ограничений.

За последние сутки в столице выявлено 2,1 тысячи новых заражённых, а выздоровели за сутки 5,8 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU