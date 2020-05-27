2020-05-27T14:36:50+03:00
Общество

Песков рассказал о возможности отмены ограничений в Москве к 24 июня

На этот день назначен Парад Победы
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Песков ответил, будут ли сняты ограничения в Москве к парадуПесков ответил, будут ли сняты ограничения в Москве к парадуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность снятия ограничений в Москве ко дню проведения парада Победы 24 июня.

- Исходим из того, что за месяц ситуация поменяется и будут соответствующие коррективы, - заявил представитель Кремля.

Он отметил, что в Москве наблюдаются положительные тенденции в ситуации с распространением коронавируса.

- Во-первых, говоря о параде, мы с вами говорим о 24 июня. Всё-таки до этой даты ещё месяц, и мы видим, что ситуация развивается, развивается она и в Москве, причём сейчас констатируют положительные тенденции, - добавил Песков.

Напомним, сегодня, 27 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация в Москве говорит о том, что город готов не только к первому, но и ко второму этапу смягчения введённых ранее ограничений.

За последние сутки в столице выявлено 2,1 тысячи новых заражённых, а выздоровели за сутки 5,8 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Человек может заразить кошку коронавирусом, признал Роспотребнадзор
Совещание Путина и Собянина по ограничениям в Москве 27 мая 2020: прямая онлайн-трансляция
За полчаса сходит десять потов: Волонтеры рассказали о работе в «красных» зонах
Госдума приняла закон, расширяющий некоторые меры поддержки бизнеса и на самозанятых
Собянин доложит Путину о планах по снятию коронавирусных ограничений
Песков рассказал о возможности отмены ограничений в Москве к 24 июня
Кремль: День Парада Победы вероятно будет выходным
Правила профилактики коронавируса в России утвердил Роспотребнадзор
Российские театры с 1 июня планируют частично вернуться к работе
Когда в Москве разрешат прогулки: прогноз Роспотребнадзора
Решетников выступил за легализацию удаленного режима работы
В Совфеде предложили проверять на коронавирус и детей, и воспитателей перед поездкой в лагерь
Эксперт предсказал более автономную жизнь россиян после пандемии