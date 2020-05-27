За полчаса сходит десять потов: Волонтеры рассказали о работе в «красных» зонах

27 Май 2020 2020-05-27T15:03:10+03:00

Студенты-медики признаются, что не смогли остаться дома в такой сложной ситуации

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Основная нагрузка в борьбе с коронавирусом легла на медиков. Каждый день они спасают тысячи жизней.

Добровольно помогать врачам приходят волонтеры. Многие из тех, кто решился идти в «красную» зону признаются, что сидеть дома в такой сложной ситуации было невозможно.

23-летняя Мария Демидова, студентка шестого курса МГМСУ им. А.И. Евдокимова, стала волонтёром ещё до пандемии. А потом увидела объявление, что врачам требуются помощники для борьбы с коронавирусом и отправилась за подробностями.

Заразиться она не боится, считает, что если судьба, то болезнь сама тебя найдет.

В больнице в Коммунарке, куда пришла девушка, на нее надели СИЗы и провели экскурсию в «зелёной» и «красной» зонах.

-Вначале было страшно… А еще ощущалась нехватка врачей. С теми, кто трудился в «красной» зоне, опасались общаться коллеги, друзья и знакомые. Боялись заразиться, —рассказывает Мария RT.

Самым сложным было привыкнуть к костюму, вспоминает девушка. Больше всего раздражали очки, которые постоянно запотевали. А как отключили отопление, то ситуация наладилась – костюм хорошо согревал.

- Дома я бываю в лучшем случае, два раза в неделю. Всё остальное время нахожусь на дежурствах, — рассказывает девушка.

24-летний студент шестого курса Ингушского государственного университета Магомед Костоев тоже добровольно помогает медикам. В больницах Костоев дежурит сутками с 9 до 9 и тоже признается, что работать в костюмах очень тяжело.

- Дышать нечем, за полчаса сходит десять потов. В первую смену я даже в обморок два раза упал. Потом мы стали работать в две смены: шесть часов одни, шесть другие и так сутки. Но даже шесть часов в этом костюме невозможно, снизили смены до четырех, - говорит волонтёр.

Сейчас в неделю у Костоева всего один выходной. В этот день он старается отоспаться, а потом занимается домашними делами.

- Когда выходишь из «красной» зоны, даже есть не очень хочется. За эти 2,5 месяца я похудел на 28 кг, — рассказывает Костоев.

Молодой человек осознает риск заразиться и переживает да родных: 90-летних дедушку с бабушкой и жену с ребенком.

- Риск есть, но не смогу сидеть дома, зная, что так много людей болеют. Это бессовестно, - заключает Костоев.

ИСТОЧНИК KP.RU