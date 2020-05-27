На Центральную Россию идут ливни, грозы и град

27 Май 2020 2020-05-27T16:22:59+03:00

Россиян предупредили о ливнях и грозах в конце мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В конце мая Центральную Россию атакует шквал гроз и ливней. В большей степени непогода затронет западную половину Центрального федерального округа.

- 29–30 мая в Курской, Брянской, Калужской, Смоленской, Московской областях ожидаются дожди, местами сильные (15–20 мм за 12 часов), ливни, местами грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15–22 м/с, - передает пресс-служба Росгидромета.

В Москве, по прогнозам метеорологов, суммарное количество осадков достигнет 20–30 мм.

Ранее начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что такие дожди большая редкость для конца мая. Они случаются раз в 25-30 лет.

- Но в них есть плюс, особенно после сухого апреля, а также накануне лета – пожароопасного сезона, - сообщил Варакин Kp.ru.

По его мнению, дождливый май помог земле запастись влагой. Это дает практически стопроцентную гарантию, что до середины июня ситуация с пожарами не только в Московской области, но и других регионах - Тверской, Владимирской областях, будет более менее спокойной.

ИСТОЧНИК KP.RU