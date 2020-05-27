2020-05-27T16:28:50+03:00
Общество

Москвичам рассказали, каким будет начало лета

30 мая обещает стать самым теплым днем с начала месяца
Елена АКИМОВА
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Синоптик рассказала о погоде в начале летаСиноптик рассказала о погоде в начале летаФото: Иван ВИСЛОВ
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До лета осталось всего четыре дня. В столичном метеобюро рассказали, какую погоду ждать в эти дни, а также ответили на вопрос – будет ли начало лета теплым.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова поделилась, что уже в пятницу столичный регион окажется во власти южного циклона. Его центр будет находиться над Киевом, но атмосферные фронты раскинутся на много километров в стороны. Москва окажется в радиусе его действия.

Он принесет с собой кратковременные дожди и грозы. Днем непогода будет сопровождаться сильным ветром, его скорость 12-17 м/с.

- В субботу дожди прекратятся и воздух прогреется до +23…+25 °С. Если основания полагать, что 30 мая станет одним из самых тёплых дней с начала месяца, - комментирует RT Позднякова.

Дневное тепло растворится в холодном атмосферном фронте, который придет в столицу ночью и принесет с собой кратковременные дожди, а заодно и понижение температуры до +14…+19 °С.

Начало лета тоже будет «довольно прохладным».

- На улице будет облачно, подует северный ветер. 1 июня в ночные часы ожидается всего +4…+9 °С, а днем +11…+16 °С. Майские значения, — заключила синоптик.

Но расстраиваться не стоит, «такое ненастье и холодная погода» ненадолго. Уже к 5—6 июня воздух прогреется до +20 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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