2020-05-27T16:47:39+03:00
Общество

Когда разрешат гулять по Москве в 2020 году: горожане смогут гулять три раза в неделю

Ранее Сергей Собянин рассказал о снятии запрета на прогулки в Москве
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Когда разрешат гулять по Москве в 2020 году: горожане смогут гулять три раза в неделюКогда разрешат гулять по Москве в 2020 году: горожане смогут гулять три раза в неделюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 1 июня жителям Москвы планируют разрешить гулять по графику три раза в неделю. При этом ранним утром горожане смогут выходить на прогулки без ограничений.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуаций, предполагается, что график прогулок по каждому дому будет вывешен на сайте mos.ru. В соответствии с установленным планом москвичи смогут гулять три раза в неделю, из них два раза в рабочие дни и один - в выходной. Прогулки без ограничений могут позволить в утренние часы - с пяти до девяти утра.

Как писал сайт kp.ru, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал, как будут снимать ограничения в столице в связи со снижением числа инфицированных коронавирусной инфекций. Среди послаблений он заявил о возможности разрешить москвичам прогулки на улице и в парке, сделать это в тестовом режиме по графику, который будет устанавливать время, когда жители домов могут выходить на прогулки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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