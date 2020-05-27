2020-05-27T16:57:48+03:00
Политика

Косачев заявил о превращении США в «агрессивного своекорыстного диктатора»

По словам сенатора, угрозы санкций говорят о вере Вашингтона в то, что Россия достроит «Северный поток – 2»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сенатор Константин КосачевСенатор Константин КосачевФото: Евгения ГУСЕВА
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Соединённые Штаты стремительно деградируют из глобальной державы в «агрессивного своекорыстного диктатора», у которого не осталось никаких мер, кроме санкций, а целью становится не давление, а ущерб. Так сенатор Константин Косачев прокомментировал попытки Вашингтона ввести ограничения в отношении «Северного потока-2»

Политик обратил внимание на заявление американского посла в Германии Ричарда Гренелла, который рассказал о планах США ввести новые санкции против «Северного потока - 2». По словам Косачева, такие заявления говорят о вере Вашингтона в то, что Россия достроит газопровод

«Но курьез заявлений политика в том, что еще в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности министр энергетики США заверял партнеров, что, дескать, Россия не сможет достроить "Северный поток - 2" в условиях американских санкций, потому что у нее нет необходимых технологий. Нынешние санкционные угрозы свидетельствуют: американцы все же в нас верят, причем больше, чем кто-либо другой», - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Nord Stream 2, оператор «Северного потока – 2», назвал дискриминацией угрозы США санкциями и отметил, что скорейшее завершение трубопровода отвечает интересам энергобезопасности Европы

ИСТОЧНИК KP.RU

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