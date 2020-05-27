Эпидемиолог ответил, насколько опасен бессимптомный коронавирус
Эпидемиолог, член-корреспондент РАН Николай Филатов объяснил, может ли бессимптомное заболевание коронавирусом быть опасным для человека. По словам академика, отсутствие симптомов означает только одно - человек фактически здоров. Организм заболевшего борется с вирусом, и может справиться с инфекцией самостоятельно, без какого-либо вмешательства.
Кроме того, Филатов подчеркнул, что инфицированный, болезнь которого протекает бессимптомно, гораздо меньше заражает других людей.
- У человека с бессимптомной формой возбудитель во внешнюю среду выделяется слабовирулентно. И другому человеку он причинит меньше вреда, чем тот, который вышел от старика, или от человека с клиническими проявлениями, - рассказал эпидемиолог в эфире радио "Комсомольская правда".
Напомним, ситуация с коронавирусом в России продолжает стабилизироваться. Число вылечившихся от COVID-19 за сутки уже несколько дней подряд превышает количество заболевших. 27 мая коронавирус подтвердился у 8 338 человек, при этом 11 079 пациентов смогли полностью вылечиться и были выписаны из больниц.
ИСТОЧНИК KP.RU
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