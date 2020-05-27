Коронавирус у Александра Бречалова: что известно о состоянии здоровья главы Удмуртии

27 Май 2020 2020-05-27T18:52:11+03:00

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Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что взятый у него тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

Бречалов уточнил, что у тех, с кем он контактировал анализ на COVID-19 показал положительный результат.

«Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая», - сообщил глава региона в прямом эфире во «ВКонтакте».

Он также отметил, что не планирует уходить на больничный и продолжит работать, соблюдая режим самоизоляции.

Напомним, 30 апреля, коронавирусная инфекция была выявлена у премьер-министра России Михаила Мишустинв. С COVID-9 был госпитализирован также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, заболевание подтвердили и одного из его замов - Дмитрия Волкова. Наличие вируса подтвердили у министра культуры Ольги Любимовой, а 12 мая, с диагнозом коронавирусная инфекция госпитализировали пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU