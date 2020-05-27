2020-05-27T18:52:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус у Александра Бречалова: что известно о состоянии здоровья главы Удмуртии

Бречалов сообщил, что продолжит работать, соблюдая режим самоизоляции
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Глава Удмуртии Александр Бречалов. Фото: Станислав Красильников/ТАССГлава Удмуртии Александр Бречалов. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Изменить размер текста:

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что взятый у него тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

Бречалов уточнил, что у тех, с кем он контактировал анализ на COVID-19 показал положительный результат.

«Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая», - сообщил глава региона в прямом эфире во «ВКонтакте».

Он также отметил, что не планирует уходить на больничный и продолжит работать, соблюдая режим самоизоляции.

Напомним, 30 апреля, коронавирусная инфекция была выявлена у премьер-министра России Михаила Мишустинв. С COVID-9 был госпитализирован также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, заболевание подтвердили и одного из его замов - Дмитрия Волкова. Наличие вируса подтвердили у министра культуры Ольги Любимовой, а 12 мая, с диагнозом коронавирусная инфекция госпитализировали пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин и саудовский наследник договорились продолжить тесную координацию по сделке ОПЕК+
Экономист объяснил, зачем россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков
Москва направит бригады врачей в регионы: первые рейсы вылетят сегодня в Северную Осетию
Коронавирус у Александра Бречалова: что известно о состоянии здоровья главы Удмуртии
Эпидемиолог рассказал, когда коронавирус в России "уйдет в спячку"
Минтруд спрогнозировал пик безработицы в России
Минимальное пособие по безработице хотят увеличить в три раза до 4,5 тысяч рублей
Минтруд назвал отрасли, в которых больше всего увольнений в период пандемии
Минтруд предложил распространить доплату для детей на всех безработных
Глава Минтруда рассказал, сколько россиян работают на удаленке
Мишустин заявил о необходимости увеличить пособия по безработице для всех россиян
Президент Сербии подтвердил участие в Параде Победы в Москве
Эпидемиолог ответил, насколько опасен бессимптомный коронавирус
Путин рассказал об уровне безработицы в России
Минздрав рассказал о тесте для выявления специфического иммунитета к коронавирусу
Во время проезда турецкого военного конвоя по трассе в Идлибе произошел взрыв
В Пензенской области подготовят пятилетнюю программу ремонта учреждений здравоохранения
Косачев заявил о превращении США в «агрессивного своекорыстного диктатора»
Когда разрешат гулять по Москве в 2020 году
Москвичам рассказали, каким будет начало лета
На Центральную Россию идут ливни, грозы и град
Собянин: К проведению Парада Москва полностью готова
Путин попросил Собянина направить в регионы московские бригады врачей
Путин похвалил московские власти за работу по борьбе с коронавирусом
Собянин сообщил о переводе больниц на плановую помощь
Сергей Собянин рассказал о снятии запрета на прогулки в Москве
Собянин: жесткие требования позволили достичь неплохих результатов в борьбе с коронавирусом