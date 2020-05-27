2020-05-27T19:03:49+03:00
Политика

Путин и саудовский наследник договорились продолжить тесную координацию по сделке ОПЕК+

Российский лидер и Мухаммед Бен Сальман проведи телефонный разговор
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, договорились продолжить тесную координацию Минэнерго двух стран по вопросу об ограничении добычи нефти. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Продолжен обмен мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей. С обеих сторон отмечена важность совместных усилий по достижению в апреле с.г. договоренностей в формате "ОПЕК плюс" об ограничении добычи нефти. Условлено о дальнейшей тесной координации по этому вопросу по линии министерств энергетики», - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, российский лидер поздравил саудовского наследного принца с важным для мусульман праздником Ураза-байрамом.

Напомним, что в конце апреля майские фьючерсы нефти марки WTI побили антирекорд и ушли в минус – цена на черное золото опустилась до «минус 37 долларов», но вскоре начала расти. Особенно рост стал заметен после вступления в силу сделки ОПЕК+, которая предусматривает рекордное сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Договор будет действовать до мая 2022 года с постепенным наращиванием нефтедобычи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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