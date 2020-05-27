Гражданам ЕС стало не хватать денег из-за коронавируса

27 Май 2020 2020-05-27T19:50:22+03:00

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Более половина граждан Евросоюза (58 процентов) столкнулись с проблемой нехватки денежных средств вследствие пандемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Европарламентом.

Около трети европейцев заявил, что из-за ситуации в экономике они потеряли свой постоянный доход. При этом пятая часть респондентов сообщила, что они вынуждены тратить свои накопления, поскольку им просто не хватает денег на жизнь. Четверть опрошенных лишились работы или перешли на частичную занятость.

Многие заявили, что сейчас им трудно делать ежемесячные платежи за аренду жилья, а часть европейцев не имеет достаточно средств, чтобы приобрести качественную еду.

ИСТОЧНИК KP.RU