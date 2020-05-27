2020-05-27T19:50:22+03:00
Общество

Гражданам ЕС стало не хватать денег из-за коронавируса

Четверть жителей Евросоюза лишились работы или перешли на частичную занятость
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Более половина граждан Евросоюза (58 процентов) столкнулись с проблемой нехватки денежных средств вследствие пандемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Европарламентом.

Около трети европейцев заявил, что из-за ситуации в экономике они потеряли свой постоянный доход. При этом пятая часть респондентов сообщила, что они вынуждены тратить свои накопления, поскольку им просто не хватает денег на жизнь. Четверть опрошенных лишились работы или перешли на частичную занятость.

Многие заявили, что сейчас им трудно делать ежемесячные платежи за аренду жилья, а часть европейцев не имеет достаточно средств, чтобы приобрести качественную еду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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