Пропуск для прогулок в Москве в период самоизоляции: нужно ли оформлять, кому необходим

27 Май 2020 2020-05-27T21:09:56+03:00

Никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии рассказали нужно ли иметь при себе пропуск для прогулок в Москве в период самоизоляции

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Лето-2020 Москва начала с послаблений режима всеобщей самоизоляции. Мэрия разрешила одно из самых заветных желаний миллионов — прогулки. Выходить на улицы можно с 1 июня. Напомним, ранее указ мэра ограничивал это право горожан. Хоть многие и не соблюдали требование, но выходить можно было только в магазин, аптеку, на работу, больницу и для выгула домашних животных.

Новые правила Сергей Собянин назвал в своем блоге «прогулочным режимом». Он вводится тестово — с 1 по 14 июня. Выходить на улицу могут все жители, вне зависимости от возраста и наличия хронических болезней. Исключение: больные коронавирусам и те, кому санитарный врач выдал предписание соблюдать карантин. Например, вернувшиеся из-за границы или близкие ковидного больного.

Учитывая, что в Москве введен режим цифровых пропусков для поездок, у многих горожан возник вопрос: нужно ли оформлять QR-код для прогулок?

— Никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно, — ответил Сергей Собянин.

Однако теперь везде нужно носить маски. Раньше это требование касалось лишь закрытых общественных пространств. Также введен график прогулок: с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю – два в будни и один раз в выходной. График прогулочных дней для жителей каждого дома будет опубликован на mos.ru.

Так что пропуск для прогулок в период самоизоляции в Москве не нужен, однако, требуется носить маску и соблюдать график.

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ИСТОЧНИК KP.RU