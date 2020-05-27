2020-05-27T21:09:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Пропуск для прогулок в Москве в период самоизоляции: нужно ли оформлять, кому необходим

В мэрии рассказали нужно ли иметь при себе пропуск для прогулок в Москве в период самоизоляции
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужноНикаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужноФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Лето-2020 Москва начала с послаблений режима всеобщей самоизоляции. Мэрия разрешила одно из самых заветных желаний миллионов — прогулки. Выходить на улицы можно с 1 июня. Напомним, ранее указ мэра ограничивал это право горожан. Хоть многие и не соблюдали требование, но выходить можно было только в магазин, аптеку, на работу, больницу и для выгула домашних животных.

Новые правила Сергей Собянин назвал в своем блоге «прогулочным режимом». Он вводится тестово — с 1 по 14 июня. Выходить на улицу могут все жители, вне зависимости от возраста и наличия хронических болезней. Исключение: больные коронавирусам и те, кому санитарный врач выдал предписание соблюдать карантин. Например, вернувшиеся из-за границы или близкие ковидного больного.

Учитывая, что в Москве введен режим цифровых пропусков для поездок, у многих горожан возник вопрос: нужно ли оформлять QR-код для прогулок?

— Никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно, — ответил Сергей Собянин.

Однако теперь везде нужно носить маски. Раньше это требование касалось лишь закрытых общественных пространств. Также введен график прогулок: с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю – два в будни и один раз в выходной. График прогулочных дней для жителей каждого дома будет опубликован на mos.ru.

Так что пропуск для прогулок в период самоизоляции в Москве не нужен, однако, требуется носить маску и соблюдать график.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москва снимает ограничения: с 1 июня открываются все магазины и разрешены прогулки по графику

Рассказываем, какие услуги станут доступны москвичам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правила прогулок в Москве в период коронавируса: нужно ли носить маски, оформлять пропуска и где узнать график своего дома
Пропуск для занятий спортом в Москве в период самоизоляции: нужно ли оформлять, кому необходим
Порошенко вызвали на допрос по делу о прослушке его разговора с Байденом
В ТЦ Москвы будут пускать только ограниченное число посетителей
Пропуск для прогулок в Москве в период самоизоляции: нужно ли оформлять, кому необходим
Минздрав рассказал, как определить первоначальную причину смерти пациентов с коронавирусом
В Москве с 1 июня ужесточают масочный режим
Правила для пассажиров автобусов и троллейбусов после снятия ограничений в Москве: нужно ли носить маски и перчатки
Цифровые пропуска в Москве продолжат действовать до 14 июня
«Прогулочный режим» в Москве будет действовать с 1 по 14 июня 2020 года в виде эксперимента
Самоизоляция в Москве продлевается до 14 июня
Меры поддержки самозанятых в России в связи с коронавирусом в 2020 году: какие будут действовать и когда введут
Минздрав рекомендует не включать в статистику случай коронавируса при отсутствии жалоб
Гражданам ЕС стало не хватать денег из-за коронавируса
Правила для пассажиров метро после снятия ограничений в Москве: как покупать билет и нужно ли носить маски
За каждый день пребывания в Японии турист сможет получить 185 долларов
Путин и саудовский наследник договорились продолжить тесную координацию по сделке ОПЕК+
Экономист объяснил, зачем россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков
Москва направит бригады врачей в регионы: первые рейсы вылетят сегодня в Северную Осетию
Коронавирус у Александра Бречалова: что известно о состоянии здоровья главы Удмуртии
Эпидемиолог рассказал, когда коронавирус в России "уйдет в спячку"
Минтруд спрогнозировал пик безработицы в России
Минимальное пособие по безработице хотят увеличить в три раза до 4,5 тысяч рублей