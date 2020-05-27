Пропуск для занятий спортом в Москве в период самоизоляции: нужно ли оформлять, кому необходим

27 Май 2020 2020-05-27T21:15:32+03:00

Хоть пропуска для занятий спортом в Москве и не нужны, однако, иметь документы при себе все же требуется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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С 1 июня в Москве можно заниматься спортом, несмотря на режим самоизоляции. Для этого отведено специальное время: ежедневно с 5:00 до 9:00. Так что все физические активности придется перенести на раннее утро. Но нужно ли получать пропуск для занятия спортом?

- Никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно, — написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно новым правилам, выходить на улицах можно только в респираторах и масках. Соответственно правило распространяется и на спортсменов. Заниматься физическими активностями можно во дворах, парках, скверах и улицах. Есть нюансы. Например, спортивные площадки останутся закрытыми. Даже если доступ к ней открыт, то согласно указу мэра, пользоваться вы ей не можете. Можно брать велосипеды, самокаты, ролики, скейтборды, палки для скандинавской ходьбы и любой другой персональный спортивный инвентарь.

Хоть пропуска для занятий спортом в Москве и не нужны, однако, иметь документы при себе все же требуется. Полицейские вправе проверить, как далеко вы находитесь от дома. Рекомендуемая норма — радиус в два километра. При себе нужно иметь паспорт, свидетельство о праве собственности или договор аренды. Можно ограничиться копией документов или фотографией на телефоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU