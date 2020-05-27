Трамп пригрозил закрыть соцсети за желание «заглушать» голоса консерваторов

27 Май 2020 2020-05-27T21:45:09+03:00

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что по мнению республиканцев, социальные сети заглушают голоса консерваторов. В связи этим американский лидер призвал соцсети «сейчас же» исправиться, в противном случае он пригрозил строго регулировать их или вовсе «закрыть».

«Республиканцы считают, что социальные сети полностью заглушают голоса консерваторов. Мы будем строго регулировать или закрывать их, прежде чем сможем позволить этому произойти. Мы видели, что они пытались сделать и не смогли в 2016 году», - заявил глава Белого дома.

Напомним, днем ранее Twitter впервые отметил твит Трампа знаком недостоверности. В сообщениях объясняется, почему американский лидер якобы написал недостоверную информацию о выборах с использованием почты. В свою очередь президент США обвинил социальную сеть во вмешательстве в президентские выборы страны и подавлении свободы слова.

ИСТОЧНИК KP.RU