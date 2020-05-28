2020-05-27T22:27:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 28 мая 2020 года составило 35 956 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 28 мая 2020 года.
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Всего, по данным на утро 28 мая, в регионе зафиксировано 35 956 заболевшихВсего, по данным на утро 28 мая, в регионе зафиксировано 35 956 заболевшихФото: Иван МАКЕЕВ
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Количество заболевших с каждым днем становится меньше - за последние сутки в Московской области выявили 794 человека с COVID 2019. Всего, по данным на утро 28 мая, в регионе зафиксировано 35 956 заболевших.

Больше всего новых заболевших коронавирусом в следующих городских округах: Коломна 1160 (+30), Красногорск 1846 (+49), Подольск 2013 (+50), Сергиев Посад 1031 (+31).

Лечение от коронавируса в медицинских учреждениях Московской области проходят и жители, которые не имеют постоянно регистрации в регионе. Таких 3 354 человека, из них более 1500 человек прибыли из Москвы.

- В Московской области за сутки завершили лечение еще 262 человека, а всего в регионе врачи уже вылечили 6 440 человек, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Московской области.

Напомним, что в Подмосковье с 22 мая отменили пропускной режим, но, чтобы поехать в Москву (по работе или иным делам) – нужно оформить московский пропуск на сайте nedoma.mos.ru. В городах региона возобновили строительство школ, детских садов, в частности возводят Московский областной музыкальный колледж имени Прокофьева в Пушкине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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