2020-05-28T02:11:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 28 мая 2020 года увеличилось до 2 254 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 28 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные данные о коронавирусеВажные данные о коронавирусеФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 28 мая 2020 года увеличилось до 2 254 человек. В столице за сутки количество жертвами летальных случаев стал 71 пациент с положительным тестом на covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в России число скончавшихся достигло 3 968 человек, умер за сутки в разных регионах страны 161 пациент.

Ранее сайт kp.ru писал, что наша страна уже вышла на плато по заболеваемости, кривая случаев инфицирования теперь плавно уходит вниз.

В связи с положительной динамикой мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом этапе снятия ограничений в столице. С 1 июня москвичи смогут выходить на прогулки, откроются парки, заработают непродовольственные магазины и сфера бытовых услуг. Однако режим самоизоляции в городе пока продлен. При передвижении по улицам жителям Москвы нужно соблюдать социальную дистанцию, носить маску и перчатки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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