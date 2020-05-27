27 Май 2020 2020-05-27T22:43:41+03:00

В Греции нашли способ защитить население от коронавируса, пока вакцина еще не доступна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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C 1 июня в Греции начнется вакцинация от туберкулеза с целью защитить население от коронавирусной инфекции нового типа.

Как передает телеканал Star, согласно результатам исследований Афинского университета, у вакцинированных таким способом риск развития респираторной инфекции на 80% ниже. По мнению ученых, прививка БЦЖ может послужить «щитом» для групп риска.

«Когда специальная вакцина недоступна, тогда развитие коллективного иммунитета может быть осуществлено с помощью вакцин, обеспечивающих общую защиту, таких как противотуберкулезная вакцина», - заявил профессор патологии и инфекций Афинского национального университета имени Каподистрии Эвангелос Ямареллос.

Ученый сообщил, что уже во многих странах была доказана эффективность прививки БЦЖ для профилактики коронавирусной инфекции, а в Австралии, Германии и Нидерландах уже были запущены программы вакцинации против COVDI-19 противотуберкулезной вакциной.

ИСТОЧНИК KP.RU