2020-05-27T23:31:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 28 мая 2020 года увеличилось до 67 458 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 28 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Важные новости о коронавирусеВажные новости о коронавирусеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 28 мая 2020 года увеличилось до 67 458 человек. За сутки из столичных больниц были выписаны 5 839 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.

Всего в России с начала распространения заболевания от covid-19 вылечились более 142 тысяч человек. В стране наблюдается положительная ситуация с болезнью, благодаря чему в столице глава города Сергей Собянин объявил о начале поэтапного выход из режима самоизоляции и постепенном снятии ограничительных мер.

Градоначальник предупредил, что одновременно с решением возобновить работу многих городских организаций он подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня. К слову, для удобства москвичей, переоформлять цифровые пропуска не придется - срок их действия будет продлен автоматически.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москва снимает ограничения: с 1 июня открываются все магазины и разрешены прогулки по графику

Рассказываем, какие услуги станут доступны москвичам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почему опасно спешить с массовым внедрением вакцины от коронавируса, рассказал иммунолог
Коронавирус в Московской области, последние новости на 28 мая 2020: 14 тысяч безработных получили выплаты на детей
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 28 мая 2020 года составило 35 956 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 28 мая 2020 года увеличилось до 2 254 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 28 мая 2020 года составило 171 443 человека
Коронавирус в Москве, последние новости на 28 мая 2020: С 1 июня москвичам разрешат гулять по графику, а сдать тест на антитела можно по записи
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 28 мая 2020 года увеличилось до 67 458 человек
Власти Японии оплатят часть расходов туристов за посещение страны
Попугай даст показания в суде по делу об убийстве хозяйки
Сколько лет Россия будет обеспечена нефтью и газом, оценили эксперты
Украина планирует ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Почему Запад запрещает обращаться к России за помощью, рассказал Лавров
США в субботу отправят России вторую партию аппаратов ИВЛ
Прогноз погоды на сегодня 28 мая 2020 года в Москве озвучили синоптики
Меркель обозначила условие для снятия с России санкций
Кого будут считать пациентом с коронавирусом по новым рекомендациям, рассказали в Минздраве