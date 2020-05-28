28 Май 2020 2020-05-27T23:31:10+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 28 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 28 мая 2020 года увеличилось до 67 458 человек. За сутки из столичных больниц были выписаны 5 839 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.

Всего в России с начала распространения заболевания от covid-19 вылечились более 142 тысяч человек. В стране наблюдается положительная ситуация с болезнью, благодаря чему в столице глава города Сергей Собянин объявил о начале поэтапного выход из режима самоизоляции и постепенном снятии ограничительных мер.

Градоначальник предупредил, что одновременно с решением возобновить работу многих городских организаций он подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня. К слову, для удобства москвичей, переоформлять цифровые пропуска не придется - срок их действия будет продлен автоматически.

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ИСТОЧНИК KP.RU