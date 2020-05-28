2020-05-28T01:12:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Названы сроки открытия детских лагерей в России

Стало известно, когда можно отправить свое чадо на отдых
Юлия КЕКОВА
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Названы сроки открытия детских лагерей в РоссииНазваны сроки открытия детских лагерей в РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Коронавирус постепенно отступает, все больше людей выздоравливают, а ученые уже идут по пути создания вакцины.

На фоне улучшения общей эпидемиологической ситуации в России специалисты Роспотребнадзора рассказали, когда в 2020 года откроются детские лагеря.

Ведомство уже представило рекомендации по снятию ограничительных мер в стране. Этот процесс должен происходить постепенно и индивидуально для каждого региона.

В России принять детей лагеря смогут не ранее чем на самом последнем, третьем этапе, снятия ограничений. К слову, отправить в организации отдыха и оздоровления своих чад можно только в те, которые находятся в регионе, где они проживают. При этом для детей из Москвы (именно проживающих там), Санкт-Петербурга и Севастополя есть возможность отправиться на отдых в субъекты страны, граничащих с этими городами.

Также в качестве рекомендаций предложена необходимость регулярного измерения у ребят температуры тела. Лагерям, кроме использования градусников, посоветовали выделить отдельное помещение для кружков с учетом социальной дистанции между детьми - не менее 1,5 метра или же проводить занятия на свежем воздухе. А всем сотрудникам детских учреждений нужно будет перед отправлением на работу сдать тест на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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