Названы сроки открытия детских лагерей в России

28 Май 2020 2020-05-28T01:12:28+03:00

Стало известно, когда можно отправить свое чадо на отдых

Изменить размер текста: A A

Коронавирус постепенно отступает, все больше людей выздоравливают, а ученые уже идут по пути создания вакцины.

На фоне улучшения общей эпидемиологической ситуации в России специалисты Роспотребнадзора рассказали, когда в 2020 года откроются детские лагеря.

Ведомство уже представило рекомендации по снятию ограничительных мер в стране. Этот процесс должен происходить постепенно и индивидуально для каждого региона.

В России принять детей лагеря смогут не ранее чем на самом последнем, третьем этапе, снятия ограничений. К слову, отправить в организации отдыха и оздоровления своих чад можно только в те, которые находятся в регионе, где они проживают. При этом для детей из Москвы (именно проживающих там), Санкт-Петербурга и Севастополя есть возможность отправиться на отдых в субъекты страны, граничащих с этими городами.

Также в качестве рекомендаций предложена необходимость регулярного измерения у ребят температуры тела. Лагерям, кроме использования градусников, посоветовали выделить отдельное помещение для кружков с учетом социальной дистанции между детьми - не менее 1,5 метра или же проводить занятия на свежем воздухе. А всем сотрудникам детских учреждений нужно будет перед отправлением на работу сдать тест на коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт рассказал, как будут работать детские лагеря этим летом

Отдых не будет таким, как прежде (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU