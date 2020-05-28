Предложены новые меры поддержки для безработных в России

28 Май 2020 2020-05-28T02:03:05+03:00

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Сумму пособия по безработице в России предложено увеличить для всех граждан страны, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса. С таким предложением выступил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по ситуации на рынке труда.

- Одна из важных мер - это продление выплаты пособий по безработице гражданам, которые ранее потеряли работу. При этом, необходимо увеличить минимальный размер суммы выплат для всех граждан, - заявил глава Правительства.

Также Мишустин считает целесообразным выдать пособия и индивидуальным предпринимателям. В связи с пандемией коронавируса многие из них оказались вынуждены прекратить свою деятельность. По словам премьера, такие выплаты для бизнесменов должны быть такими же, как и для граждан, потерявших работу в этот период. В Минтруде инициативу поддержали.

Ранее сайт kp.ru писал, что специалисты ведомства спрогнозировали пик безработицы в России. На данный момент в стране без работы числятся 1,9 миллионов человек, и это только по официальным данным то есть те, кто встал на биржу труда. К моменту завершения эпидемии этот показатель может увеличиться.

ИСТОЧНИК KP.RU