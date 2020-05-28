Названо число мигрантов, которые пытались проникнуть в Россию
Ежегодно в Россию пытаются проникнуть в Россию большое количество мигрантов. Первый замдиректора ФСБ - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов назвал число таких случаев.
По его словам, за год 6 тысяч мигрантов пытались незаконно пересечь через границу. Число попыток с каждым новым годом не уменьшается, а активно растет.
- Не снижается количество попыток незаконного пересечения государственной границы иностранными гражданами. Они следуют в Российскую Федерацию с миграционными целями, в том числе в надежде найти лучшие условия жизни и работу, - рассказал Кулишов в интервью ТАСС.
Он также отметил, что среди мигрантов преимущественное большинство уроженцев стран Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока, Украины и Молдавии.
К слову, среди 6 тысяч выявленных нарушителей около тысячи были задержаны и привлечено к ответственности. Все остальные получили рекомендации следовать через установленные пропускные пункты.
ИСТОЧНИК KP.RU