Прогнозируемые лесные пожары этим летом могут побить рекорды 2019-го и 2010-го

28 Май 2020 2020-05-28T08:08:46+03:00

Россиян призвали отказаться от походов в лес и соблюдать меры пожарной безопасности Фото: Николай ХИЖНЯК

Достаточно 10 жарких дней подряд, чтобы ситуация с лесными пожарами стала критичной, а синоптики обещают аномальную жару

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Синоптики прогнозируют аномально жаркое лето в 2020 году. Это значит, что риск лесных пожаров возрастет в разы. В WWF подчеркивают - достаточно 10 жарких дней подряд, чтобы ситуация с пожарами стала критической.

Эксперты прогнозируют, что объемы возгораний превысят те, что были в 2019 году, а еще могут напомнить ситуацию 2010 года. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отмечал уровень потенциальной опасности на совещании у президента.

В Рослесхозе прогнозируют раннее наступление пожароопасного сезона. С апреля по октябрь сложные ситуации могут возникнуть в Центральном и Приволжском федеральных округах.

— Многочисленные прогнозы свидетельствуют, что лето будет знойным. В средней полосе сейчас выпадает много осадков, но к лету их объем сократится. Погода может сложиться самым неблагоприятным для леса образом, - комментирует «Известиям» координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков.

Его коллега, директор лесной программы WWF Андрей Щеголев добавил, что часто пожары возникают из-за человеческого фактора. После снятия изоляции люди массово отправятся в лес: непотушенные сигареты, костры и итог крайне печален.

В регионах остро ощущается нехватка лесников, которые могли бы осуществлять контроль и своевременно сообщать о пожарах.

Проблему подтверждает глава Рослесхоза Сергей Аноприенко. Он приводит цифры: в регионах по штату 23 тыс. лесных инспекторов, 2 тыс. вакансий открыты. А по нормативу должно быть 40,2 тыс. человек.

Лесные пожары уже начались во многих регионах. По данным на 26 мая в России потушили 58 лесных пожаров. Спасатели справились с огнем, который бушевал почти на двух тысячах гектаров. А 28 мая ведется борьба с огнем в Бурятии. Там пожар распространился на сложном участке площадью в 260 гектаров, сообщает телеканал "360".

Россиян призывают отказаться от походов в лес и соблюдать правила пожарной безопасности.

Пожары в Сибири отравят Европу: западные ученые напуганы потеплением в России

Прошлогодние катастрофические пожары в Сибири могут повториться. И оказаться еще более катастрофическими. Об этом предупреждает международное деловое издание Bloomberg. Из-за аномальной зимы, по прогнозам, тайга будет гореть еще сильнее, чем в прошлом году. Это может ускорить глобальное потепление, отмечается в издании.

ИСТОЧНИК KP.RU