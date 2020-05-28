Врач рассказала, как не заразиться коронавирусом в парикмахерской

28 Май 2020 2020-05-28T10:13:14+03:00

Работник салона и клиент - оба должны быть в масках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В салонах могут выполнять только те процедуры, которые не требуют снятия маски

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Врач Лариса Алексеева рассказала, как безопасно посещать салоны красоты и парикмахерские в условиях пандемии коронавируса.

В некоторых регионах страны такие заведения уже открыты. Но и сотрудники, и посетители, должны соблюдать масочный режим. Именно поэтому в парикмахерских разрешено делать процедуры, которые не требуют снятия маски - например, стрижка и укладка.

- Контакт очень близкий, и, если парикмахер болеет, вы тоже можете заразиться,- объяснила в интервью "Звезде" доктор.

Под запретом также наращивание ресниц, хотя для этой процедуры снимать маску не требуется. Однако, опасны все процедуры, связанные с лицом - пилинги, инъекции красоты, окрашивание бровей.

Правила нужно соблюдать и при походе в магазин - по приходу домой мыть нужно не только руки и продукты. Обрабатывать спиртовой салфеткой нужно и телефон - вирус может жить часами на предметах при благоприятных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU