Врач рассказала, как не заразиться коронавирусом в парикмахерской
Врач Лариса Алексеева рассказала, как безопасно посещать салоны красоты и парикмахерские в условиях пандемии коронавируса.
В некоторых регионах страны такие заведения уже открыты. Но и сотрудники, и посетители, должны соблюдать масочный режим. Именно поэтому в парикмахерских разрешено делать процедуры, которые не требуют снятия маски - например, стрижка и укладка.
- Контакт очень близкий, и, если парикмахер болеет, вы тоже можете заразиться,- объяснила в интервью "Звезде" доктор.
Под запретом также наращивание ресниц, хотя для этой процедуры снимать маску не требуется. Однако, опасны все процедуры, связанные с лицом - пилинги, инъекции красоты, окрашивание бровей.
Правила нужно соблюдать и при походе в магазин - по приходу домой мыть нужно не только руки и продукты. Обрабатывать спиртовой салфеткой нужно и телефон - вирус может жить часами на предметах при благоприятных условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU