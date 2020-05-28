Транзит газа через газопровод Ямал - Европа вновь приостановили
Грузоотправители не забронировали на прошедших 27 мая аукционах транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа", следует из данных аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System - GSA Platform.
Реноминация (оперативная уточненная заявка) на приём газа на границе с Польшей на 28 мая равна нулю. Кроме того, по данным немецкого оператора Gascade, приём газа в пункте Мальнов на границе Польши и Германии прекратился с 6:00 по местному времени (7:00 мск).
При этом мощности транзитной трубы выкуплены на 93% на июнь и на 80% на третий квартал 2020 года.
6 июля пройдёт аукцион на следующий газовый год, который продлится с октября 2020-го года по сентябрь 2021 года.
Полностью поставки остановились вчера, 27 мая, из-за завершения долгосрочного контракта с Польшей. Он длился 25 лет и сменился системой аукционов с различными сроками бронирования мощности.
ИСТОЧНИК KP.RU