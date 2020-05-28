2020-05-28T10:44:06+03:00
Экономика

Транзит газа через газопровод Ямал - Европа вновь приостановили

Приём газа на границе Польши и Германии прекратился в 7:00 по мск
Ася КУЗНЕЦОВА
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Поток газа в Германию по "Ямалу-Европе" прекратился в четвергПоток газа в Германию по "Ямалу-Европе" прекратился в четвергФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Грузоотправители не забронировали на прошедших 27 мая аукционах транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа", следует из данных аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System - GSA Platform.

Реноминация (оперативная уточненная заявка) на приём газа на границе с Польшей на 28 мая равна нулю. Кроме того, по данным немецкого оператора Gascade, приём газа в пункте Мальнов на границе Польши и Германии прекратился с 6:00 по местному времени (7:00 мск).

При этом мощности транзитной трубы выкуплены на 93% на июнь и на 80% на третий квартал 2020 года.

6 июля пройдёт аукцион на следующий газовый год, который продлится с октября 2020-го года по сентябрь 2021 года.

Полностью поставки остановились вчера, 27 мая, из-за завершения долгосрочного контракта с Польшей. Он длился 25 лет и сменился системой аукционов с различными сроками бронирования мощности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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