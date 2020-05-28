Парламент Китая одобрил разработку скандального законопроекта о нацбезопасности в Гонконге

28 Май 2020 2020-05-28T10:44:42+03:00

Протесты в Гонконге начались еще в 2019 году Фото: REUTERS

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Китайские депутаты одобрили разработку законопроекта о нацбезопасности в Гонконге. Документ вызвал критику со стороны жителей Гонконга. Этот автономный центр в случае принятие закона, будет подчиняться правилам, установленным властями материковой части страны. В частности, документ запрещает проведение антиправительственных акций, " отделение и подрыв центрального правительства", органы госбезопасности КНР смогут вести работу в Гонконге.

После одобрения парламентом разработки законопроекта, начнется составление документа.

- Проект будет реализован после его опубликования правительством Гонконга в обход законодательной власти города через редко принимаемый конституционный черный ход,- сообщает CNN.

По версии критиков закона, он подрывает политические и гражданские свободы жителей Гонконга. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что законопроект разрушает "автономию и свободу Гонконга".

Протесты начались в Гонконге еще в 2019 году, на время пандемии народ с улиц ушел, но как только эпидситуация улучшилась, антиправительственные акции возобновили.

ИСТОЧНИК KP.RU