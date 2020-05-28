Роспотребнадзор и Минкультуры выпустили рекомендации для кинотеатров

28 Май 2020 2020-05-28T11:00:46+03:00

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в кинотеатрах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Роспотребнадзор утвердил совместно с Министерством культуры России рекомендации по работе кинотеатров.

В соответствии с документом, руководство кинотеатров должно обеспечить зрителям дистанцию в один метр, все посетители должны носить маски, а все сотрудники - маски и перчатки.

Кинотеатры смогут открыться только при соответствующем решении властей.

При этом Роспотребнадзор не указал в рекомендациях по работе кинотеатров закрытие кинобаров.

ИСТОЧНИК KP.RU