Роспотребнадзор и Минкультуры выпустили рекомендации для кинотеатров
Ведомства проработали меры профилактики коронавируса в кинозалах
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в кинотеатрахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Роспотребнадзор утвердил совместно с Министерством культуры России рекомендации по работе кинотеатров.
В соответствии с документом, руководство кинотеатров должно обеспечить зрителям дистанцию в один метр, все посетители должны носить маски, а все сотрудники - маски и перчатки.
Кинотеатры смогут открыться только при соответствующем решении властей.
При этом Роспотребнадзор не указал в рекомендациях по работе кинотеатров закрытие кинобаров.
ИСТОЧНИК KP.RU