2020-05-28T11:00:46+03:00
Общество

Роспотребнадзор и Минкультуры выпустили рекомендации для кинотеатров

Ведомства проработали меры профилактики коронавируса в кинозалах
Ася КУЗНЕЦОВА
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Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в кинотеатрахРоспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в кинотеатрахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Роспотребнадзор утвердил совместно с Министерством культуры России рекомендации по работе кинотеатров.

В соответствии с документом, руководство кинотеатров должно обеспечить зрителям дистанцию в один метр, все посетители должны носить маски, а все сотрудники - маски и перчатки.

Кинотеатры смогут открыться только при соответствующем решении властей.

При этом Роспотребнадзор не указал в рекомендациях по работе кинотеатров закрытие кинобаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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