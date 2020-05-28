В нескольких марках сметаны нашли антибиотики и растительные жиры

28 Май 2020 2020-05-28T11:49:50+03:00

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Специалисты Роскачества провели повторное исследование нескольких популярных марок сметаны, проверив образцы на содержание потенциально небезопасных веществ. Среди них свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, ГМИ, тетрациклин, стрептомицин и доксициклин. Также эксперты проверили микробиологическую безопасность сметаны, оценив содержание группы бактерий кишечной палочки, дрожжи и плесени, а также сальмонеллу. Качество сметаны оценивается по содержанию в ней антибиотиков, сухого молока, растительных жиров и прочих компонентов. В органолептические показатели включены цвет, вкус, запах и консистенцию продукта.

В результате исследований эксперты Роскачества подтвердили соответствие всем требованиям закону и стандартам ведомства пяти из семи образцов торговых марок. Производители могут претендовать на присвоение Знака качества, поскольку улучшили все показатели, по которым ранее Роскачество давало свои замечания.

ИСТОЧНИК KP.RU