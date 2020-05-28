Мишустин запретил выделять деньги из субсидий на премии руководству аэропортов

28 Май 2020 2020-05-28T12:31:35+03:00

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Председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что кабмин выделит на субсидии российским аэропортам почти 11 миллиардов рублей.

При этом премьер-министр запретил брать из выделенных на поддержку средств деньги для выплаты премий руководству аэропортов.

- Направим почти 11 миллиардов рублей на поддержку наших аэропортов, средства должны пойти в первую очередь на зарплаты работников и уплату страховых взносов. Обращаю внимание, что эта мера поддержи не распространяется на руководство аэропортов и членов советов директоров, - подчеркнул Мишустин на заседании кабинета министров 28 мая.

Средства могут быть также использованы для содержания зданий, их ремонта и эксплуатации. Также выделенные правительством деньги могут быть направлены на оборудование, транспортные средства и другие расходы.

Росавиация будет контролировать расход средств.

ИСТОЧНИК KP.RU