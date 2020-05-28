Отдыхающий в Альпах король Таиланда вывез наложниц на велопрогулку

28 Май 2020 2020-05-28T12:26:28+03:00

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На фоне пандемии коронавируса король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х принял решение соблюдать режим изоляции не у себя на родине, а за границей. Несколько месяцев назад 67-летний тайский правитель вместе с 20 своими наложницами обосновался в четырехзвездочном немецком отеле Grand Hotel Sonnenbichl, где и провел весь период карантина.

Долгое время король не показывался на публике, и добросовестно соблюдал ограничительные меры. Однако на днях репортеры местных СМИ заметили Раму Х на горной дороге в Баварских Альпах. Правитель Таиланда облачился в спортивную форму и вместе со всеми своими дамами отправился на велопрогулку.

Спортивное развлечение монарха и его спутниц проходило под надзором охраны и продлилось около двух часов. В пункте назначения короля ждала его свита, подготовившая комфортабельный транспорт для облачения в официальную одежду.

По данным немецких СМИ, тайский король и его подданные заняли весь четвертый этаж отеля и превратили его в настоящий дворец. Место обычной мебели здесь расставили привезенный из Бангкока антиквариат, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU