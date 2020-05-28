Стало известно, в какой стране живут самые счастливые и здоровые люди

28 Май 2020 2020-05-28T12:33:20+03:00

Россияне признают себя больше счастливыми, чем здоровыми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Международное исследование, проведенное холдингом «Ромир» совместно с аналитической компанией GlobalNR, выявило, в какой стране живут самые счастливые и здоровые люди. В опросе участвовало 7,1 тыс. респондентов в 10 странах мира.

Больше всего довольны собой жители Индии (87%) и Таиланда (81%): они удовлетворены и здоровьем и проблем со счастьем у них не имеется.

Бразильцы и американцы в большинстве случаев тоже признают себя здоровыми – примерно по 68% респондентов в каждой стране.

В Германии озвучили удовлетворены своим состоянием 49% респондентов, а среди россиян – 46%: при этом 5% полностью удовлетворены, а 41% - относительно довольны.

Несмотря на средний уровень здоровья нации в России, со счастьем у нас все в порядке. Довольны жизнью 61% респондентов.

По этому показателю жители нашей страны опередили итальянцев и немцев (по 56%), а также корейцев (52%).

Стоит сказать, что граждане Южной Кореи оказались в конце списка по всем параметрам: здоровьем здесь удовлетворены только 36% жителей.

Эксперты уверены, что собственные оценки здоровья никак не отражают уровень медицины в стране.

- Неудовлетворенность своим здоровьем может быть и в странах с хорошей медициной. Имея высокие показатели люди всегда стремятся к большему, - сказал «Известиям» завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им Сеченова, эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов.

Это заключение подтверждает исследование «Ромира»: жители Южной Кореи выше всех в мире оценивают свою систему здравоохранения – 86%.

Кстати, в начале мая было проведено еще одно исследование, которым оценили уровень счастья россиян. Если говорить о счастье внутри страны, не сравнивая с другими государствами, то оптимизма у россиян оказалось больше. О счастье заявили 80% респондентов - это абсолютный максимум историю социологических наблюдений, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU