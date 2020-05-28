2020-05-28T13:19:05+03:00
Общество

Кремль: Москва в числе мировых городов, где дали достойный отпор короавирусу

По окончании пандемии власти оценят работу губернаторов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Москва продемонстрировала один из лучших в мире показателей противодействия коронавирусу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Благодаря тому, что подготовка к эпидемии началась заранее, до того, как пациенты с инфекцией стали массово поступать в больницы, удалось избежать повторения "итальянского сценария". Там резко стало расти число больных, медики не могли справиться с потоком, не хватало мест и свободных рук для лечения зараженных.

На совещании 27 мая Владимир Путин похвалил работу московских властей в период эпидемии. Он признал, что заболеваемость действительно снижается, в столице и в целом по стране. Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь сообщил, что столица готова к репетициям и Параду Победы, который состоится 24 июня. Иностранные гости повторно получат приглашения.

- Возможно, приглашения на Парад Победы получат не только лидеры СНГ,- сказал Дмитрий Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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