2020-05-28T13:30:56+03:00
Общество

Песков заявил, что планы достроить "Северный поток 2" не менялись

Пресс-секретарь президента высказался о санкциях в отношении российского проекта
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В США грозятся вновь ввести санкции из-за газового проектаВ США грозятся вновь ввести санкции из-за газового проектаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Кремле подтвердили, что проект "Северный поток 2" будет реализован. Не помешают даже санкции, которые ввели еще в 2019 году в США и другие попытки затормозить строительство. Например, в США грозятся расширить существующие ограничения, на это раз санкции коснутся, возможно, уже не строительства, а запуска трубопровода.

- Планы достроить "Северный поток - 2" не менялись, санкции против него противоречат международному праву,- объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Он объяснил - американские санкции в России расценивают как "недобросовестную конкуренцию", а такие действия противоречат международному праву.

Строительство газового проекта почти завершено. В Германии освободили "Северный поток-2" от норм газовой директивы на срок в 20 лет, это значит, что часть барьеров для реализации проекта снята.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ралли-рейд "Шёлковый путь" не состоится в 2020 году из-за коронавируса
«Черные береты» прикроют Каспийский регион
Песков заявил, что планы достроить "Северный поток 2" не менялись
Кремль: Москва в числе мировых городов, где дали достойный отпор короавирусу
Врач объяснил, почему коронавирус особо угрожает курильщикам
Трубоукладчик "Газпрома" встал на якорь. выйдя из германского порта Мукран
Песков прокомментировал опрос о не верящих в коронавирус: По себе скажу- эта штука реальная"
Стало известно, в какой стране живут самые счастливые и здоровые люди
Отдыхающий в Альпах король Таиланда вывез наложниц на велопрогулку
Мишустин запретил выделять деньги из субсидий на премии руководству аэропортов
Болгария готова принять туристов без результатов теста на COVID-19
В Киеве женщина натянула на голову трусы из-за требования надеть маску на почте
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
В нескольких марках сметаны нашли антибиотики и растительные жиры
Xiaomi покажет новые смартфоны и продукты на X-конференции в режиме онлайн
Москва направит повторные приглашения иностранным гостям на Парад Победы
Опрос: Четверть россиян считают коронавирус выдумкой