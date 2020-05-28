Песков заявил, что планы достроить "Северный поток 2" не менялись
В Кремле подтвердили, что проект "Северный поток 2" будет реализован. Не помешают даже санкции, которые ввели еще в 2019 году в США и другие попытки затормозить строительство. Например, в США грозятся расширить существующие ограничения, на это раз санкции коснутся, возможно, уже не строительства, а запуска трубопровода.
- Планы достроить "Северный поток - 2" не менялись, санкции против него противоречат международному праву,- объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
Он объяснил - американские санкции в России расценивают как "недобросовестную конкуренцию", а такие действия противоречат международному праву.
Строительство газового проекта почти завершено. В Германии освободили "Северный поток-2" от норм газовой директивы на срок в 20 лет, это значит, что часть барьеров для реализации проекта снята.
ИСТОЧНИК KP.RU