«Черные береты» прикроют Каспийский регион

28 Май 2020 2020-05-28T13:08:02+03:00

Формирование нового батальона завершится к концу года

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В Каспийском регионе до конца года сформируют новый батальон, в состав которого войдут две роты «черных беретов» и одна десантно-штурмовая бригада.

Солдаты и офицеры батальона смогут оперативно высаживаться в зоне конфликта, используя при этом любой вид транспорта: сухопутный, воздушный или морской.

- С учетом возможностей военно-транспортной авиации подразделение смогут перебросить в любую точку в Средней Азии. Это напомнит всем, что Россия остается крупнейшим игроком в регионе, - комментирует «Известиям» вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

Новый батальон вошел в состав 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии, части которого дислоцируются в Астрахани и Каспийске.

На вооружении у него находятся БТР-82А, 120-миллиметровые самоходно-артиллерийские орудия «Нона-М», 122-миллиметровые гаубицы Д-30, беспилотные летательные аппараты «Элерон» и «Орлан».

ИСТОЧНИК KP.RU