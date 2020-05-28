2020-05-28T13:10:26+03:00
Общество

Ралли-рейд "Шёлковый путь" не состоится в 2020 году из-за коронавируса

Гонка должна была пройти только по территории России
Ася КУЗНЕЦОВА
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Юбилейный "Шёлковый путь" должен был стартовать на Красной площади, а финишировать в КазаниЮбилейный "Шёлковый путь" должен был стартовать на Красной площади, а финишировать в КазаниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международный ралли-рейд "Шёлковый путь" не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса. сообщили в пресс-службе ралли-рейда.

Десятый, юбилейный, "Шёлковый путь" должен был пройти на территории России, Китая и Казахстана. После начала пандемии коронавируса организаторы решили провести гонку только по территории России. Она должна была стартовать 3 июля на Красной площади в Москве, а закончиться 11 июля в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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