Российского посла вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг

28 Май 2020 2020-05-28T14:54:01+03:00

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Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в ФРГ Сергея Нечаева для обсуждения дела о хакерской атаке на бундестаг, сообщили в ведомстве.

- Государственный секретарь Федерального министерства иностранных дел Мигель Бергер пригласил посла Российской Федерации Сергея Нечаева в Федеральное министерство иностранных дел для сегодняшней беседы. От имени федерального правительства он решительно осудил хакерскую атаку на бундестаг Германии, - сказано в заявлении.

В МИД также сообщили, что федеральное правительство в Брюсселе использует режим киберсанкций Евросоюза против тех, кто виноват в нападении на бундестаг Германии. В том числе на гражданина России Дмитрия Бадина, на имя которого Генпрокурор 5 мая 2020 года выдал ордер на арест.

Кроме того, МИД Германи заявил, что не исключает новых антироссийских санкций из-за кибератаки и убийства в Тиргартене. Из-за последнего ранее Берлин выслал двух российских дипломатов.

ИСТОЧНИК KP.RU