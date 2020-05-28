2020-05-28T14:54:01+03:00
В мире

Российского посла вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг

В инциденте 2015 года обвиняют россиянина
Ася КУЗНЕЦОВА
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Посол России вызван в МИД ГерманииПосол России вызван в МИД ГерманииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в ФРГ Сергея Нечаева для обсуждения дела о хакерской атаке на бундестаг, сообщили в ведомстве.

- Государственный секретарь Федерального министерства иностранных дел Мигель Бергер пригласил посла Российской Федерации Сергея Нечаева в Федеральное министерство иностранных дел для сегодняшней беседы. От имени федерального правительства он решительно осудил хакерскую атаку на бундестаг Германии, - сказано в заявлении.

В МИД также сообщили, что федеральное правительство в Брюсселе использует режим киберсанкций Евросоюза против тех, кто виноват в нападении на бундестаг Германии. В том числе на гражданина России Дмитрия Бадина, на имя которого Генпрокурор 5 мая 2020 года выдал ордер на арест.

Кроме того, МИД Германи заявил, что не исключает новых антироссийских санкций из-за кибератаки и убийства в Тиргартене. Из-за последнего ранее Берлин выслал двух российских дипломатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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