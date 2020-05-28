2020-05-28T14:35:30+03:00
В мире

Кипр покроет расходы на отдых для туристов с коронавирусом и их семей

Речь о путешественниках, которые получат положительный тест на Covid-19 во время пребывания на курорте
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Кипр с 9 июня возобновляет авиасообщение с другими странамиКипр с 9 июня возобновляет авиасообщение с другими странамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Власти Кипра собираются покрыть расходы туристов с коронавирусом и их семей, если о диагнозе стало известно уже после прибытия на курорт. Инфицированный и его близкие попадают на карантин, как только приходит положительный результат из лаборатории.

Пока точно не известно, какие именно услуги и товары покроют за счет бюджета страны. Пока в списке проживание, питание, лекарства, напитки.

- Путешественнику нужно будет только оплатить стоимость перелета, а также поездку из аэропорта, - объявило правительство Кипра, заявление приводит CNN.

К открытию туристического сезона построили больницу на 100 коек - здесь будут лечить только иностранцев с коронавирусом. Авиасообщение Кипр восстанавливает с 9 июня.

На первом этапе все въезжающие должны сдать тест на месте или привезти справку, ее нужно получить за 72 часа до поездки. С 20 июня ограничения снимут для ряда стран с благополучной эпидситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленинградской области открылись продуктовые и вещевые рынки
В Японии из-за коронавируса запретили кричать на американских горках
В США предложили вводить санкции за ограничение работы американских СМИ
Футбольные клубы просят пустить болельщиков на стадионы
Кипр покроет расходы на отдых для туристов с коронавирусом и их семей
Российского посла вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: «Необходимо использовать все возможности для создания рабочих мест»
Парламентарии Алтайского края признали, наступил перелом с главной проблемой региона
У беременных с коронавирусом возможно резкое ухудшение самочувствия до критического
Генпрокуратора сможет блокировать сайты за оправдание экстремизма
Роспотребнадзор рассказал, как будут работать кинотеатры
Губернатор Миннесоты призвал остановить насилие в штате
Ралли-рейд "Шёлковый путь" не состоится в 2020 году из-за коронавируса
«Черные береты» прикроют Каспийский регион
Песков заявил, что планы достроить "Северный поток 2" не менялись
Кремль: Москва в числе мировых городов, где дали достойный отпор короавирусу
Врач объяснил, почему коронавирус особо угрожает курильщикам
Трубоукладчик "Газпрома" встал на якорь, выйдя из германского порта Мукран
Песков прокомментировал опрос о не верящих в коронавирус: По себе скажу- эта штука реальная"
Стало известно, в какой стране живут самые счастливые и здоровые люди
Отдыхающий в Альпах король Таиланда вывез наложниц на велопрогулку
Мишустин запретил выделять деньги из субсидий на премии руководству аэропортов
Болгария готова принять туристов без результатов теста на COVID-19
В Киеве женщина натянула на голову трусы из-за требования надеть маску на почте
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
В нескольких марках сметаны нашли антибиотики и растительные жиры
Xiaomi покажет новые смартфоны и продукты на X-конференции в режиме онлайн
Москва направит повторные приглашения иностранным гостям на Парад Победы
Опрос: Четверть россиян считают коронавирус выдумкой