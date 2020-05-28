Кипр покроет расходы на отдых для туристов с коронавирусом и их семей

28 Май 2020 2020-05-28T14:35:30+03:00

Речь о путешественниках, которые получат положительный тест на Covid-19 во время пребывания на курорте

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Власти Кипра собираются покрыть расходы туристов с коронавирусом и их семей, если о диагнозе стало известно уже после прибытия на курорт. Инфицированный и его близкие попадают на карантин, как только приходит положительный результат из лаборатории.

Пока точно не известно, какие именно услуги и товары покроют за счет бюджета страны. Пока в списке проживание, питание, лекарства, напитки.

- Путешественнику нужно будет только оплатить стоимость перелета, а также поездку из аэропорта, - объявило правительство Кипра, заявление приводит CNN.

К открытию туристического сезона построили больницу на 100 коек - здесь будут лечить только иностранцев с коронавирусом. Авиасообщение Кипр восстанавливает с 9 июня.

На первом этапе все въезжающие должны сдать тест на месте или привезти справку, ее нужно получить за 72 часа до поездки. С 20 июня ограничения снимут для ряда стран с благополучной эпидситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU