2020-05-28T14:54:24+03:00
Спорт

Футбольные клубы просят пустить болельщиков на стадионы

Член Совета директоров футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин оценил потери в 400-500 миллионов рублей
Александр ГАМОВКирилл СЕРОВЮлия САЛЬНИКОВА
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Игра без зрителей будет напоминать тренировкуИгра без зрителей будет напоминать тренировкуФото: REUTERS
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В футбольных клубах России просят вернуть зрителей на стадионы.

Член Совета директоров футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин в интервью "Комсомольской правде" назвал несколько причин, почему без болельщиков матчи уже не будут прежними.

С одной стороны - без зрителей стоит готовиться к финансовым потерям. Точных цифр нет, но по предварительным оценкам, речь идет о 400-500 миллионах рублей. С другой стороны, футболистам придется играть при пустых трибунах, а это "другой настрой", нет поддержки болельщиков, игра будет похожа на тренировку.

- На «Динамо» у нас куплено 4000 абонементов...На стадионе, вмещающем 26 тысяч, рассадить их всех можно совершенно спокойно через 2, 3 метра, там никаких заболеваний не будет… Свежий воздух, хорошая погода, положительные эмоции - все для укрепления здоровья. Не знаю, пойдет РФС на это или нет? - сказал в Сергей Степашин.

Он напомнил, что в июне разрешен Парад Победы, поэтому инициатива вернуть болельщиков на стадионы "становится актуальной".

ИСТОЧНИК KP.RU

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