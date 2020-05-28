2020-05-28T15:00:21+03:00
Политика

В США предложили вводить санкции за ограничение работы американских СМИ

В законопроекте упоминаются Россия, Китай, Турция, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В США озадачились новыми санкциями против тех, кто «нарушает права американских журналистов»В США озадачились новыми санкциями против тех, кто «нарушает права американских журналистов»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американские сенаторы Марко Рубио и Бен Кардин внесли в конгресс законопроект о защите свободы прессы в мире. Авторы предлагают вводить санкции против тех, кто «нарушает права американских журналистов».

Подобные претензии у Штатов имеются к России, Китаю, Турции, Кубе, Ирану, Северной Корее и Сирии.

«Российская Федерация продолжает блокировать и контролировать информацию в интернете с помощью современных средств и применять драконовские законы для оказания давления на независимые СМИ», — цитирует RT текст документа.

Наказанием для притесняющей стороны может стать аннулирование американской визы или полный запрет на въезд в США.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отмечает, что в Вашингтоне постоянно прибегают к санкциям, используя их как способ проведения внешней политики.

-С помощью новых рестрикций в США планируют защищать свободу исключительно американских медиа и продвигать в других странах точку зрения Вашингтона, - подчеркивает Рогулев.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что некоторые из западных стран не могут обратиться за помощью к России в борьбе с пандемией коронавируса. Он рассказал, что государства получили запрет от своих союзников запрет на возможность обращения к РФ несмотря на такое сложно время, когда всем стоит сплотиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленинградской области открылись продуктовые и вещевые рынки
В Японии из-за коронавируса запретили кричать на американских горках
В США предложили вводить санкции за ограничение работы американских СМИ
Футбольные клубы просят пустить болельщиков на стадионы
Кипр покроет расходы на отдых для туристов с коронавирусом и их семей
Российского посла вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: «Необходимо использовать все возможности для создания рабочих мест»
Парламентарии Алтайского края признали, наступил перелом с главной проблемой региона
У беременных с коронавирусом возможно резкое ухудшение самочувствия до критического
Генпрокуратора сможет блокировать сайты за оправдание экстремизма
Роспотребнадзор рассказал, как будут работать кинотеатры
Губернатор Миннесоты призвал остановить насилие в штате
Ралли-рейд "Шёлковый путь" не состоится в 2020 году из-за коронавируса
«Черные береты» прикроют Каспийский регион
Песков заявил, что планы достроить "Северный поток 2" не менялись
Кремль: Москва в числе мировых городов, где дали достойный отпор короавирусу
Врач объяснил, почему коронавирус особо угрожает курильщикам
Трубоукладчик "Газпрома" встал на якорь, выйдя из германского порта Мукран
Песков прокомментировал опрос о не верящих в коронавирус: По себе скажу- эта штука реальная"
Стало известно, в какой стране живут самые счастливые и здоровые люди
Отдыхающий в Альпах король Таиланда вывез наложниц на велопрогулку
Мишустин запретил выделять деньги из субсидий на премии руководству аэропортов
Болгария готова принять туристов без результатов теста на COVID-19
В Киеве женщина натянула на голову трусы из-за требования надеть маску на почте
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
В нескольких марках сметаны нашли антибиотики и растительные жиры
Xiaomi покажет новые смартфоны и продукты на X-конференции в режиме онлайн
Москва направит повторные приглашения иностранным гостям на Парад Победы
Опрос: Четверть россиян считают коронавирус выдумкой