В США предложили вводить санкции за ограничение работы американских СМИ

28 Май 2020 2020-05-28T15:00:21+03:00

В США озадачились новыми санкциями против тех, кто «нарушает права американских журналистов» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Американские сенаторы Марко Рубио и Бен Кардин внесли в конгресс законопроект о защите свободы прессы в мире. Авторы предлагают вводить санкции против тех, кто «нарушает права американских журналистов».

Подобные претензии у Штатов имеются к России, Китаю, Турции, Кубе, Ирану, Северной Корее и Сирии.

«Российская Федерация продолжает блокировать и контролировать информацию в интернете с помощью современных средств и применять драконовские законы для оказания давления на независимые СМИ», — цитирует RT текст документа.

Наказанием для притесняющей стороны может стать аннулирование американской визы или полный запрет на въезд в США.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отмечает, что в Вашингтоне постоянно прибегают к санкциям, используя их как способ проведения внешней политики.

-С помощью новых рестрикций в США планируют защищать свободу исключительно американских медиа и продвигать в других странах точку зрения Вашингтона, - подчеркивает Рогулев.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что некоторые из западных стран не могут обратиться за помощью к России в борьбе с пандемией коронавируса. Он рассказал, что государства получили запрет от своих союзников запрет на возможность обращения к РФ несмотря на такое сложно время, когда всем стоит сплотиться.

ИСТОЧНИК KP.RU