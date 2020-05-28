В США предложили вводить санкции за ограничение работы американских СМИ
Американские сенаторы Марко Рубио и Бен Кардин внесли в конгресс законопроект о защите свободы прессы в мире. Авторы предлагают вводить санкции против тех, кто «нарушает права американских журналистов».
Подобные претензии у Штатов имеются к России, Китаю, Турции, Кубе, Ирану, Северной Корее и Сирии.
«Российская Федерация продолжает блокировать и контролировать информацию в интернете с помощью современных средств и применять драконовские законы для оказания давления на независимые СМИ», — цитирует RT текст документа.
Наказанием для притесняющей стороны может стать аннулирование американской визы или полный запрет на въезд в США.
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отмечает, что в Вашингтоне постоянно прибегают к санкциям, используя их как способ проведения внешней политики.
-С помощью новых рестрикций в США планируют защищать свободу исключительно американских медиа и продвигать в других странах точку зрения Вашингтона, - подчеркивает Рогулев.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что некоторые из западных стран не могут обратиться за помощью к России в борьбе с пандемией коронавируса. Он рассказал, что государства получили запрет от своих союзников запрет на возможность обращения к РФ несмотря на такое сложно время, когда всем стоит сплотиться.
ИСТОЧНИК KP.RU