В Японии из-за коронавируса запретили кричать на американских горках

28 Май 2020 2020-05-28T15:14:22+03:00

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Бояться и помалкивать придется посетителям японских парков аттракционов после снятия блокировки. На этой неделе в Японии отменили режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Компании возвращаются к работе, но с новыми правилами.

В парках аттракционов уже изготовили таблички с вежливой просьбой "не кричите, пожалуйста". На американских горках нельзя кричать из-за возможной передачи вируса. Вероятно, японцы умеют знатно кричать, что вирус проберется наружу через маску, потому что маски все еще необходимо носить всем в общественных местах.

Новые правила допускают, что в парках некоторые сотрудники будут без маски, например аниматоры в костюме. Тогда им нужно держаться от гостей на расстоянии метра.

Еще один запрет касается апплодисментов, сообщает CNN, посетителям нельзя хлопать, поскольку на руках могут быть частицы вируса. Эти правила распространят на все парки аттракционов и новый Леголэнд.

ИСТОЧНИК KP.RU