В Ленинградской области открылись продуктовые и вещевые рынки

28 Май 2020 2020-05-28T15:05:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинградской области с 27 мая вновь открылись продуктовые и непродовольственные рынки. Решение об этом принял глава региона Александр Дрозденко, подписав соответствующее постановление. В некоторых районах губернатор также разрешил открыть ярмарки - их работа зависит от ситуации с заболеваемостью коронавирусом в каждом конкретном муниципалитете.

Ленинградская область сейчас поделена на три зоны: «зеленую», свободную от коронавируса, «желтую», где существует опасность заражения, и «красную», где ситуация с заболеваемостью остается напряженной. Так, в «красной» и «желтой» зонах глава региона разрешил торговать и продуктами, и непродовольственными товарами. Ярмарки в этих двух зонах могут предлагать покупателям исключительно продукты питания. В «зеленой» зоне рынки и ярмарки работают без ограничений по ассортименту: на них можно купить и вещи, и продукты. Во всех трех зонах продавцы и покупатели обязаны носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

В Ленинградской области сегодня работают 6 постоянных рынков в пяти районах региона. В отличие от них ярмарки, как правило, разворачиваются на улице по согласованию с муниципальными властями. По данным на сегодняшний день, в «красную» зону Ленинградской области входят Выборгский, Гатчинский, Всеволожский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский районы. В «желтую» - Тихвинский, Волосовский, Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Киришский районы и Сосновый Бор. В «зеленой зоне» остаются Лужский, Подпорожский, Волховский, Лодейнопольский, Сланцевский районы.