Москвичам рассказали о необходимом пропуске для поездок в непродовольственные магазины

28 Май 2020 2020-05-28T15:50:36+03:00

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С 1 июня в Москве снимается ряд ограничений, в том числе свою работу начнут непродовольственные магазины. Однако пропускная система по-прежнему остается.

В связи с этим во время поездок в непродовольственные магазины, москвичи обязаны иметь при себе пропуск. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире Первого канала.

Он пояснил, что пропуск не понадобится в том случае, если магазин находится в шаговой доступности. Действует та же схема. что и с продуктовыми магазинами. Если же до него нужно ехать, то москвичам придется оформлять пропуск. Он может быть рабочим или разовым, который выдается два раза в неделю.

Пр оформлении такого пропуска следует выбрать категорию "по иным целям".

Напомним, с 1 июня Москва начинает поэтапный выход из режима самоизоляции. Свою работу начнут все продуктовые и непродовольственные магазины (продажа следующих групп товаров: цветы, одежда, головные уборы, обувь, трикотаж и т.д.). Кроме того, уже с 29 мая москвичи смогут посетить ярмарки выходного дня. Но приходить туда можно будет только в масках и перчатках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772886" frameborder="0"></iframe> Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

ИСТОЧНИК KP.RU