Россия предложила ВОЗ восемь вариантов вакцин от коронавируса

28 Май 2020 2020-05-28T15:52:52+03:00

В мире ведть больше сотни разработок, только десять исследовательских групп приступили к испытанию на людях

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Россия предложила ВОЗ восемь потенциальных вакцин от коронавируса.

- Вклад России очень большой. Мы имеем регистрацию восьми вакцин-кандидатов из разных институтов РФ,- сказала РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Всего в ВОЗ зарагистрировали 124 потенциальные вакцины. К клиническим испытаниям, когда начинаются испытания на людях, приступили 10. Российский центр Гамалеи разрабатывает вакцину совместно с Минобороны, летом начнут проверку эффективности и безопасности препарата на добровольцах.

При этом ученые уже ввели себе экспериментальную вакцину, но попросили не расценивать это как пробу вакцины, а как способ защиты всего проекта, чтобы никто из группы исследователей не заразился, и вся работа не встала.

Ученым провели тестирование на антитела. Оказалось, что их организм после вакцинации может не только сопротивляться, но и уничтожать вирус.

ИСТОЧНИК KP.RU