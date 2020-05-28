Россия предложила ВОЗ восемь вариантов вакцин от коронавируса
Россия предложила ВОЗ восемь потенциальных вакцин от коронавируса.
- Вклад России очень большой. Мы имеем регистрацию восьми вакцин-кандидатов из разных институтов РФ,- сказала РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
Всего в ВОЗ зарагистрировали 124 потенциальные вакцины. К клиническим испытаниям, когда начинаются испытания на людях, приступили 10. Российский центр Гамалеи разрабатывает вакцину совместно с Минобороны, летом начнут проверку эффективности и безопасности препарата на добровольцах.
При этом ученые уже ввели себе экспериментальную вакцину, но попросили не расценивать это как пробу вакцины, а как способ защиты всего проекта, чтобы никто из группы исследователей не заразился, и вся работа не встала.
Ученым провели тестирование на антитела. Оказалось, что их организм после вакцинации может не только сопротивляться, но и уничтожать вирус.
ИСТОЧНИК KP.RU