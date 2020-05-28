2020-05-28T15:33:39+03:00
Общество

Врач сравнил отечественные аппараты ИВЛ с Жигулями

Специалисты прокомментировали работу «Авента-М», которые могли стать причиной возгораний в московской и питерской больницах
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Врач сравнил отечественные аппараты ИВЛ с ЖигулямиВрач сравнил отечественные аппараты ИВЛ с ЖигулямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После двух пожаров подряд, произошедших в московской и питерской больницах, Росздравнадзор принял решение с 12 мая приостановить использование российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», которые могли стать причиной возгораний и гибели шестерых больных. Как выясняла «КП», у врачей вопросы к данному оборудованию возникли еще до трагедии.

При этом медицинские специалисты отметили, что особых нареканий к «Авенте-М» до пандемии не возникало. Однако, не было и особых восторгов от работы с этим оборудованием.

«Сравнивать этот аппарат с иностранными, все равно, что сравнивать «жигули» с «мерседесом» - «жигули» тоже ведь едут. Если бы нужно было бы вентилировать близких и у меня был бы выбор, я бы однозначно выбрал иностранные ИВЛ», - заявил опытный реаниматолог Александр Скопец.

Напомним, ночью 9 мая в Москве из-за замыкания в аппарате ИВЛ произошёл пожар в отделении реанимации 50-й городской больницы С. И. Спасокукоцкого. В результате происшествия погибла женщина, подключённая к аппарату. Утром 12 мая аппарат ИВЛ загорелся в реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В палате погибли четыре пациента, подключённые к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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