Песков переадресовал Минздраву вопрос о смертности медиков от коронавируса
Министерство здравоохранения обладает исчерпывающими данными по тому, сколько медработников с коронавирусной инфекцией умерли в России. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о появившихся в СМИ списках медиков, погибших из-за заболеваний, вызванных COVID-19.
Представитель Кремля отметил, что Минздрав ведет список врачей, которые погибли при работе с ковидными больными, поэтому «именно это центральное ведомство обладает всей полнотой информации».
«Я не знаю, на основе какой именно статистики вы говорите, что у нас смертность врачей больше, чем в других странах мира. Во-вторых, я не знаю, вы говорите, что сами врачи подсчитывают смертность среди врачей, я не понимаю, каким образом это возможно», - отметил он.
Как писал сайт kp.ru, Министерство здравоохранения ведет соответствующий регистр. Согласно приведенным данным по состоянию на пятницу, 22 мая, от коронавирусной инфекции медработников умер 101 медработник.
Медики - герои нашего времени.«Если ты думаешь, что ты особенный и что тебя не коснётся пандемия, ты глубоко заблуждаешься», - послушайте, что говорят медики, борющиеся с коронавирусом
ИСТОЧНИК KP.RU
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