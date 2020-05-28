2020-05-28T16:11:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Песков переадресовал Минздраву вопрос о смертности медиков от коронавируса

По словам представителя Кремля, ведомство обладает всей полнотой информации на данную тему
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков переадресовал Минздраву вопрос о смертности медиков от коронавирусаПесков переадресовал Минздраву вопрос о смертности медиков от коронавирусаФото: REUTERS
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Министерство здравоохранения обладает исчерпывающими данными по тому, сколько медработников с коронавирусной инфекцией умерли в России. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о появившихся в СМИ списках медиков, погибших из-за заболеваний, вызванных COVID-19.

Представитель Кремля отметил, что Минздрав ведет список врачей, которые погибли при работе с ковидными больными, поэтому «именно это центральное ведомство обладает всей полнотой информации».

«Я не знаю, на основе какой именно статистики вы говорите, что у нас смертность врачей больше, чем в других странах мира. Во-вторых, я не знаю, вы говорите, что сами врачи подсчитывают смертность среди врачей, я не понимаю, каким образом это возможно», - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, Министерство здравоохранения ведет соответствующий регистр. Согласно приведенным данным по состоянию на пятницу, 22 мая, от коронавирусной инфекции медработников умер 101 медработник.

Медики - герои нашего времени.«Если ты думаешь, что ты особенный и что тебя не коснётся пандемия, ты глубоко заблуждаешься», - послушайте, что говорят медики, борющиеся с коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU

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