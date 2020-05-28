Экс-врач «Спартака» предположил, как можно защитить футболистов от COVID-19

28 Май 2020 2020-05-28T16:00:27+03:00

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Российский футбол готовятся к возобновлению чемпионата России в Премьер-лиге, который намечен на 21 июня. Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен предположил, как можно защитить футболистов от коронавирусной инфекции.

Некоторые игроки уже переболели «ковидом», но они не представляют опасности для коллег, так как к игре их допустят только после полного комплекса анализов.

- Конечно можно выполнять рекомендации и пытаться держаться во время тренировок на расстоянии двух метров друг от друга, но не представляю, как это можно реализовать. Контактов на поле не избежать, а во время матчей все рекомендации забудутся, - комментирует RT Лю Хуншен.

Что касается масок, то тренироваться в них крайне сложно. Учитывая грязь на поле и влагу, их придется менять каждый 10-15 минут.

- маски и дистанция – это невыполнимо игроками. А фот перчатки надевать стоит, чтобы минимизировать контакты и не так сильно подвергать себя опасности. Это хоть и защитит, но добавит дискомфорта – человек будет потеть и ощущать себя будто в ванной, - заключил медик.

Ранее член Совета директоров футбольного клуба «Динамо» рассказал обозревателям KP.RU Александру Гамову и Кириллу Серову, как его команда готовится к возобновлению чемпионата РФ в Премьер-лиге. Он выступает за возвращение зрителей на стадионы, ведь без них клубы несут миллионные убытки.

ИСТОЧНИК KP.RU