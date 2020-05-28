План по восстановлению экономики после коронавируса был представлен правительством: раскрыты детали
Российское правительство завершает разработку плана восстановления доходов населения, занятости и экономики страны после пандемии коронавируса и представит его на уже на этой недели. Некоторые детали нового документа раскрыл премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», - сообщил глава кабмина
В пресс-службе правительства уточнили, что новый план по восстановлению российской экономики состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий.
Напомним, накануне в ходе совещания по поддержке занятости Мишустин сообщил, что правительство предлагает увеличить пособие по безработице всем потерявшим работу, в том числе до пандемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU