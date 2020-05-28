Названо условие для открытия парикмахерских в Москве

28 Май 2020 2020-05-28T16:08:17+03:00

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Парикмахерские и другие предприятия сферы услуг откроют в том случае, если москвичи будут соблюдать действующие рекомендации. Об этом заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

- Будет очень хорошо, если все те требования и правила, которые установлены, будут выполняться. Если мы не получим роста выявления заболевших, то, соответственно, я думаю, что в ближайшее время будет и послабление для других отраслей торговли и бытовых услуг, - сказал он в эфире Первого канала.

Немерюк также отметил, что пока открытие парикмахерских невозможно, так как в них достаточно плотно контактируют с клиентами, что противоречит всем правилам социальной дистанции. Поэтому сейчас такое решение было бы преждевременным. Но московские власти будут продолжать следить за динамикой распространения коронавируса.

Напомним, с 1 июня в Москве снимут ряд ограничений, связанных с эпидемией. В частности свою работу возобновят непродовольственные магазины, мастерские, химчистки. Кроме того, москвичи смогут гулять, правда, пока только по графику. Выходить на прогулку можно будет не более трех раз в неделю (два раза в будни и один раз в выходной день). Продлится такой режим до 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU